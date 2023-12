Betlém z Betléma je unikátem Olešnice, slouží i jako učební pomůcka

Spolu se baví o biblických příbězích, ale také o situaci ve válkou zmítaném Izraeli. Konflikt Palestinců a Židů totiž udělal z Betléma, ležícího na palestinském území, pro turisty nebezpečnou oblast. Zatímco tisíce lidí budou mít na Štědrý den betlém pod stromečkem, do skutečného Betléma, tedy přímo na místo narození Krista, se mnozí jen tak nepodívají.

„Jsme šťastní, že máme kus Betléma doma v Olešnici. Je to řezbářský skvost. Je chloubou našeho kostela svatého Vavřince. Na nástěnce u něj samozřejmě neschází i fotka mistra Twemeha s jednou ze sošek z betléma,“ řekl Novinkám Peša.

Řezbářství se v Betlémě věnuje Twemehova rodina po generace. Betlémy vyrábějí z olivového dřeva. V podstatě je nevyřezávají, protože olivové dřevo je na dláta příliš tvrdé. Místo nich používají zubařské vrtačky a frézu. Půlmetrové sošky v betlémě jsou propracované do nejmenších detailů.

„Naši zubaři by žasli nad tím, jakou krásu umí betlémští řezbáři s jejich vrtačkami vykouzlit,“ doplnil Peša. Ke známému výjevu s Ježíškem, Marií, Josefem, třemi králi, pastýřem a zvířátky neschází potvrzení o tom, že betlém byl v Betlémě posvěcen.

Peša se po ukončení mnohaletého starostovaní vrátil k výuce dětí. Je ředitelem olešnické základky, učitelem dějepisu a vede i vlastivědný kroužek. Na příkladu olešnického betléma vysvětluje dětem i to, nakolik je současná situace v Izraeli složitá. Dokladem toho je, že nákup betléma přímo v Betlémě pomohl pro městečko na Moravě vyjednat spolumajitel sítě hotelů v Izraeli Peter Canavati, palestinský křesťan, jehož předkové byli křižáci.

Betlémy z Betléma míří většinou do USA, kde jsou prodávány za horentní částky. Ten olešnický přišel před lety na 80 000 korun, tedy na zhruba třetinu původně navržené částky. Radnici s jeho nákupem pomohli sponzoři. V Olešnici museli na výrobu betléma čekat dva měsíce. Poslán byl poštou v Jeruzalémě v pěti bednách. Premiéru měl na Štědrý den 2007.

Peša je přesvědčený o tom, že městu tento projekt vyšel i díky tomu, že betlém zamířil do Česka. „V Izraeli jsme se setkávali s ochotou. Rozhodně tam na podporu Československa při vzniku izraelského státu nezapomínají. To si tak přistanete s výletní lodí se stovkami dalších turistů v izraelském Ejlatu v Arabském zálivu, stojíte ve frontě a čekáte na odbavení. Mladá policistka si tehdy všimla našich pasů a všechny nás vzala přednostně, abychom nemuseli čekat,“ doplnil Peša.

Pevně doufá, že v Izraeli bude opět nastolen mír a on se do něj znovu podívá. Jen to prý chvíli potrvá…