5 zlatých pravidel klidných Vánoc

„U nás v rodině jsou Vánoce takový zesilovač všeho dobrého i toho špatného,“ svěřuje se čtyřicetiletá Karla. „Jsou roky, které vyjdou báječně. Ale i ty, kdy někomu bouchnou saze a zažíváme hádky a velké drama a vytahují se staré spory.“

„Rodinná setkání mohou zpřítomnit nedořešené konflikty, kterým se jindy vyhneme, můžou je dokonce akcelerovat, pokud doutnají pod povrchem. Často jitří staré rány, jsou spojena s pocity odcizení,“ vysvětluje terapeutka Lenka Suchá.

1. Očekávání držte na uzdě

Takové situace nastávají i přesto, že většinou všichni toužíme po pravém opaku. Představa, že nám spolu bude najednou dobře a vše bude perfektní, může způsobit pravý opak.

V našem úsilí strávit kouzelné Vánoce hrají jednu z nejproblematičtějších rolí právě očekávání. A ani si je kolikrát nemusíme uvědomovat. „Týkají se toho, jak by věci měly probíhat, i toho, co blízcí očekávají od nás, aniž by to kdy vyslovili. V tu chvíli nastává zmatek, ve kterém není nikomu dobře,“ shrnuje Lenka Suchá.

Svátky klidu a míru si navíc neromantizujeme jen my sami. Idylka se na nás valí z letáků, plakátů, a hlavně z médií. Reklamy a vánoční filmy nás přesvědčují o tom, že „takhle“ kouzelně svátky vypadají v každé rodině kromě té naší.

„Pokud si romantizujeme idylické Vánoce se spoustou smíchu, pospolitosti, projevů vděčnosti a lásky, co se stane, když se realita našich očekávání nenaplní?“ ptá se psycholožka Georgia Andersonová. Nevyhnutelné rozčarování, zklamání, mnohdy i výčitky a vztek pak už jen pokazí všechno, co dosud aspoň trochu fungovalo. Co s tím? Odbornice radí, abychom raději předem popřemýšleli o tom, zda by právě naše rodina byla autentická, kdyby se chovala takto idylicky. „Pokud tak obvykle nejedná, vystavujete sebe i své blízké jistému neúspěchu.“ Místo toho si připravte realistický plán. Začněte s předstihem s rodinou komunikovat o tom, co je třeba udělat. A jak to budete dělat. Jde za prvé o ryze praktické věci – například jaká slavnostní jídla uvaříte, aby si každý něco našel, jak si rozvrhnete přípravy i úklid. Pokud si někteří členové rodiny představují pohodu a jiní perfektně uklizený byt, pravděpodobně na sebe narazíte.

Stejně tak je důležitá i rámcová představa o tom, jak budete chtít svátky jako rodina trávit. Co chcete dělat na Štědrý den a večer? Dodržujete léta nějaké rituály? Pokud ano, jsou s nimi všichni stále srozuměni? Dětem se možná líbilo chodit pouštět kapra do rybníka, ale pokud trochu odrostly, třeba by daly přednost jinému programu. Je nutné stále zvát hned na Boží Hod příbuzenstvo, když už byste si spíš rádi oddechli a strávili tento den u pohádek nebo procházkou? Zkuste se dohodnout až na Štěpána. A takových příkladů je nepočítaně.

Očekávání všech zúčastněných se podobnou diskusí dostanou na světlo, pravděpodobně se i trochu sjednotí, eliminujete tak potenciálně stresové situace a Vánoce si budete moci lépe užít.

POTVRZENO VĚDCI Štěstí si na povel o Vánocích nepřivoláme, výzkumy ale nabízejí pár tipů, které podpoří náš vnitřní klid a pohodu. Vzpomínejte Nostalgické vzpomínání nemělo dřív mezi odborníky dobrou pověst, předpokládali, že přináší smutek a sklíčenost. Podle profesorky psychologie Krystine I. Batchové současné výzkumy naopak naznačují, že je spojeno s řadou psychologických výhod. Pomáhá udržet pocity sounáležitosti a kontinuity ve světě, který se stále mění. Uvědomovat si a sdílet zajímavé zážitky přináší radost a uspokojení z toho, kolik štěstí, tvrdé práce, úspěchů a vzrušení jsme my nebo naši blízcí zažili. Tak zavzpomínejte se svými rodiči, prarodiči nebo dětmi na dávné časy, připomeňte si kouzelné i veselé rodinné vánoční historky, prohlížejte si staré fotografie. Vaše vánoční nálada se výrazně vylepší. Zpívejte společně koledy Společné zpívání je důležitou součástí vánočních tradic. Studie Western Michigan University z roku 2015 ukázala, že může zvýšit jak fyzickou, tak psychickou pohodu zpívajících a také mezi nimi posílit sociální vazby. Vědci zjistili, že skupinový zpěv vede v těle ke snížení hladiny adrenokortikotropního hormonu, který souvisí se zvýšením hladiny stresu a rozrušením. Improvizovaný skupinový zpěv navíc zvyšuje hladinu oxytocinu, hormonu, který je u lidí spojován se sociální vazbou. Vezměte si na pomoc vůně „Dosavadní výzkumy naznačují, že čichové a hudební podněty mohou ovlivňovat vnímání a chování jednotlivců,“ upozorňuje profesor marketingu a psychologie Eric Spangenberg, který ve svém výzkumu z roku 2005 zjistil, že návštěvníci obchodů v předvánočním období hodnotí jako nejlepší ty, ve kterých hrála hudba a jež voněly po Vánocích. Nezapomeňte si tedy ke koledám zapálit františka, purpuru či si dopřát jinou vůni, kterou máte spojenou se svátky a pohodou. Hodně obdarovávejte, budete šťastní Za peníze si štěstí nekoupíš, přesto je dávání dárků podle vědeckých poznatků možná nejlepší způsob, jak utratit finance na podporu vlastního štěstí. Ve studii vědkyně Elizabeth Dunnové z roku 2008 se ukázalo, že ti její účastníci, kteří investovali obdržený obnos do dárku pro někoho jiného, vykazovali největší nárůst štěstí. A to nezávisle na částce, kterou dostali k dispozici. Dívejte se na vánoční filmy nebo pohádky Popelka, Pyšná princezna, Anděl Páně, Láska nebeská, Vánoční koleda, ale i novinky se sváteční tematikou. Sledování takových filmů podle Pamely Rutledgeové, ředitelky amerického Media Psychology Research Center, zlepšuje náladu dokonce až tak, že může zmírnit příznaky deprese. Umožní odpojit se od každodenního stresu a nabídne pozitivní, i když naivní perspektivu. Společný zážitek pak zvyšuje sounáležitost a vylepšuje vztahy. Je pěkné s někým sdílet pocity naděje, radosti a vděčnosti, jež se v těchto filmech objevují. Nemluvě o šťastném a nekomplikovaném konci…

2. Nebuďte sám voják v poli

To, že rádi vaříte, jste pořádkumilovní a balíte dárky jako profík, ještě neznamená, že musíte všechno zvládnout sami. Pokud se někdo z rodiny nabídne, že něco přinese nebo udělá, radujte se a přijměte pomoc. I když máte možná trochu obavy, jak to dopadne. Nikdo není dokonalý, ani vy – a tady jde přece nejen o radost z pěkného výsledku, ale především o radost z toho, že něco tvoříte a chystáte společně. A naučte se také přímo říkat, s čím potřebujete pomoci. Tím si ušetříte spoustu nervů, rozčilování i zklamání, když se zrovna nikdo nenabídne sám. Zkuste do přípravy zapojit i děti. Lze to udělat různými způsoby od pomoci při vaření přes výrobu jmenovek nebo výzdobu stolu až po úklid.

3. Chvalte, chvalte, chvalte

Paradox radostných svátků plných stresu s sebou nese ještě další riziko – pokud jsme totiž ve stresu, je mnohem pravděpodobnější, že si budeme všímat spíše toho, co náš partner, děti či rodiče dělají špatně, než toho, co dělají dobře. Samozřejmě je těžké ovládnout se, když se třeba v pátek před začátkem svátků přiřítíte domů z práce a zjistíte, že řada věcí, se kterými jste počítali, není hotová. Nebo když si vaši rodiče najednou vzpomenou, že by rádi něco dělali jinak, než jste se dohodli. Přesto může být vyjádření uznání a někdy i vděčnosti našim blízkým účinným způsobem, jak posílit celkové zdraví vzájemných vztahů. I když všechno není dokonalé, je hezké připomenout si, co pro sebe znamenáme, jak si ceníme toho, že sdílíme životy společně, jak se milujeme.

„Buďte zdvořilí a chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se chovali k vám. Učili jste se to jako děti a tato mantra vám může dobře posloužit při každodenních projevech vděčnosti,“ myslí si Elaine Houstonová, která se zabývá výzkumem v oblasti behaviorální psychologie. Obyčejný projev náklonnosti nebo radosti, že na nás ostatní s něčím mysleli nebo nám pomohli, udělá pro vánoční pohodu mnoho. To, jak se chováme a jak jednáme, je opravdu důležité.

4. Stojí vám to za to?

Už zase váš bratr mluví o tom, že nikdy nesouhlasíte s ničím, co říká máma? Váš první instinkt je pravděpodobně přejít do obrany a zaútočit také. Ale kam to povede?

Rodiny mají tendenci jednat po letech praxe podle zakořeněných vzorců chování. Ty je důležité rozpoznat a pokud možno na ně nepřistupovat. Jinak se necháte vtáhnout zpět do stejné bitvy, kterou možná vedete už dvacet let. Vědět, kdy si stát za svým a kdy něco nechat plavat, je umění a rodinné oslavy tuto schopnost prověří. „Pokud čelíte útoku někoho, kdo vás pravidelně kritizuje, zvažte někdy raději moudrost mlčení než obrannou reakci,“ radí psycholožka Alexandra Frostová.

„Jindy zase může nastat situace, kdy budete potřebovat dát někomu asertivně najevo, že jeho chování je nepřijatelné. Nebo v klidu odejdete, abyste se vzdálili od situace, která se může zbytečně vyhrotit. Důležité je převzít odpovědnost za zvládání vlastních emocí a jednat v souladu se svými hodnotami,“ dodává odbornice.

Podle Frostové je dobré vést jen skutečně důležité bitvy. To jsou ty, které budou mít pravděpodobně vliv na váš život. Pokud vám sestra začne vysvětlovat, z jakých důvodů by měli rodiče prodat svůj dům, aby jí pomohli, může to být bitva, která stojí za to. Jestliže ale jde jen o předvádění se a řeči o tom, kdo z vašich sourozenců koupil svým dětem nebo babičce nejhodnotnější dárky, nechte to být.

5. Myslete na sebe

Je v pořádku vzít si volno, abyste se uklidnili, vzpamatovali se, zdřímli si nebo se aspoň na chvilku před svátky viděli s přáteli. Pokud máte zdravé návyky, kterými se udržujete v psychické i fyzické kondici po celý rok, nemusíte s tím přestávat ani o Vánocích. Jestli vám k udržení klidu pomáhá jóga, procházka, meditace nebo četba knihy, nezapomeňte, že to můžete dělat i na Štědrý den nebo na Štěpána.

Možná víte nebo tušíte, že svátky budou hektické – zkuste si proto domluvit přítele na telefonu. Pocházíte-li z rodiny, kde bývají Vánoce náročné, naplánujte si ‚hlášení‘ o událostech, třeba se sourozencem či kamarádkou, se kterými si rozumíte a jimž nemusíte vysvětlovat spletité rodinné vztahy ani třicet let trvající spor vašich dvou tetiček. Svěřit se a vypovídat vám zaručeně uleví.

„Telefonát je vždycky dobrý nápad, abyste rozptýlili či zahnali přetrvávající emoce, jež by se mohly vystupňovat, kdybyste se jim poddávali příliš dlouho,“ uzavírá psycholožka Alexandra Frostová a radí, abychom si naplánovali setkání i po skončení svátků. Dobře se pak srovnáme se všemi dojmy z Vánoc, ať už dobrými, nebo těmi horšími.

Co dělat, když o svátcích cítíme smutek Podle odborníků bychom se měli zamyslet nad několika věcmi: Akceptujte své emoce. Nejprve přijměte, že vaše pocity jsou platné, a dovolte si je cítit.

Držte se základu. Ve svátečním shonu je snadné zanedbat své základní potřeby. To může mít poměrně výrazný dopad na naše emoce, a ještě je zhoršit. Dbejte na svůj celkový zdravotní stav a nezapomínejte na hydrataci, spánek, správné stravování a naplánujte si také dostatek času na odpočinek.

Připravte se na potíže. Pokud se obáváte pocitů, které by vám tento čas mohl přinést, bude užitečné mít promyšlený plán. Například kdy odejít nebo si sednout k počítači a pustit si film.

Buďte upřímní. Mluvte o realitě – možná budete překvapeni, kolik dalších lidí ve vašem okolí to má také těžké.