Prigožin oznámil konec postupu na Moskvu

„Za den jsme došli 200 kilometrů před Moskvu. Během té doby jsme neprolili ani kapku krve našich bojovníků. Teď nastal okamžik, kdy by k tomu mohlo dojít. Proto, chápajíc veškerou odpovědnost za to, že na jedné ze stran bude prolita ruská krev, obracíme náš konvoj a vracíme se podle plánu do našich základních táborů,“ řekl Prigožin v audionahrávce na svém Telegramu.