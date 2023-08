Wagnerovci páchají trestné činy v Rusku. Policie nad tím zavírá oči

Podle ruského zdroje se násilného trestného činu dopustil například Andrej Trojanov, který měl v srpnu z jedoucího auta zastřelit řidiče mikrobusu, a to jen kvůli tomu, že mu nedovolil jej předjet na dálnici směřující do Moskvy.

„Existuje možnost, že muž dostane ústní napomenutí za to, že střílel na lidi. Moskevské oblastní oddělení se ale wagnerovci nijak zvlášť zabývat nechce,“ napsal kanál VČK-OGPU na Telegramu.

„Ukázalo se, že ji tehdy ze žárlivosti ubil kladivem 24letý zaměstnanec Federální vězeňské služby (FSB) Alexej Kostromin. Ten se pokusil o útěk, ale byl dopaden a za vraždu odsouzen,“ stojí v příspěvku. Kostromin si však neměl odsedět ani pětinu trestu, protože se dobrovolně přihlásil do Wagnerovy skupiny, kde odsloužil několik měsíců a poté se vrátil zpět do Ruska.

O dalším případu zkraje srpna informoval list Karelia News, který uvedl, že dva Rusové, Igor Safonov a jeho kumpán Maxim Bokčarev, měli ubodat šest lidé poté, co se vrátili do své rodné vsi. Nejméně jeden z nich se měl přitom vrátit z bojů na Ukrajině, do kterých byl naverbován jako žoldák Wagnerovy skupiny.