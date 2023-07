Vojaček je v ukrajinské armádě přes 60 tisíc. Nedostává se jim hygienických potřeb a mají příliš velké uniformy

Obě sestry před válkou pracovaly jako programátorky v technologickém průmyslu a chystaly se na dovolenou na Bali, na kterou si dlouhá léta šetřily. To se ale změnilo loni v únoru, když Putinova armáda zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Dovolenou tedy zrušily a místo toho dobrovolně nastoupily do bojů nejprve na předměstí Kyjeva a poté v Doněcké oblasti.

Od začátku války podle serveru zahynulo více než sto ukrajinských žen, ať už na frontové linii nebo během evakuačních misí. Podle odborníků a vojáků, které server The Daily Beast oslovil, by se problémům, kterým ženy čelí, dalo vyhnout. Také by se podle nich lepší dostupnost uniforem, léků a potřeb pro ženy výrazně promítla do většího úspěchu na bojišti.