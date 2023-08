Ukrajinský útok na loď v Novorossijsku se Západu líbit nebude, píší Financial Times

Novorossijsk je hlavním ruským černomořským ropným přístavem, který vyváží asi 600 000 barelů denně. Je to také hlavní vývozní uzel pro ropu z Kazachstánu. FT připomínají, že ve společnosti Caspian Pipeline Consortium, která provozuje tamní ropný terminál, drží podíl americký ropný gigant Chevron.

Cokoli, co riskuje omezení dodávek ruské ropy na trh, Bílý dům neuvítá,“ řekla FT Helima Croftová, bývalá analytička CIA, která provádí výzkum komodit v RBC Capital Markets. Dodala, že jednou z obav Washingtonu je, že podporu Ukrajiny ze strany Západu by bylo obtížnější udržet, pokud by došlo k širší energetické krizi.