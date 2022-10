Ukrajinci postupují i v Chersonské oblasti, přiznali Rusové

„Je to napjaté, řekněme to takhle,“ uvedl v ruské státní televizi Saldo, kterého ruské úřady dosadily do vedení okupované Chersonské oblasti. Ten a další tři představitelé Ruskem okupovaných ukrajinských regionů v pátek s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podepsali v Moskvě smlouvy o připojení čtyř ukrajinských regionů k Ruské federaci.