Ukrajince brzdí hlavně miny, za 14 dní přišli o 20 procent techniky

„Američané vyrobili tento stroj, aby chránil posádku,“ uvedl zdravotník, který v tomto voze evakuoval zraněné, listu The New York Times . Jezdí už ve třetím, protože první dva najely na protitankovou minu.

Jakmile se vojáci dostali ke zraněným, začali pálit na pozici ruského kulometu. Zdravotník skočil do kráteru po dělostřeleckém granátu, protože se domníval, že tam mina nebude. Ale byla a utrhla mu kus nohy. Doplazil se do Bradley. Při návratu ale transportér najel na protitankovou minu, která poškodila nástupní rampu. Do bezpečí je odvezl další Bradley.