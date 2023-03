Ukrajina v potížích: Drolí se podpora USA a zkušení bojovníci jsou mrtví nebo zranění

Ukrajinská obrana se ocitá v čím dál vážnějších politických, materiálních i personálních problémech. Vyplývá to ze zpráv, které prosakují do západních médií. Server Politico v pondělí konstatoval, že se drolí politická podpora nejdůležitějšího ukrajinského spojence USA a deník The Washington Post upozornil, že na bojišti padli nebo byli zraněni takřka všichni ukrajinští vojáci, kteří měli nějakou zkušenost z boje.

Foto: Profimedia.cz Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přivítal na konci února v Kyjevě amerického prezidenta Joea Bidena.

Článek Závažnost problému ukrajinské armády podle Washington Postu dobře ilustruje případ výsadkářů z 46. letecké útočné brigády. Jejich velitel americkému deníku prozradil, že od začátku ruské invaze loni v únoru přišel o všech 500 vojáků, kterým velel. Nyní v jednotce slouží nováčci. A jejich nezkušenost je v boji znát. Pekelný rozdíl „Nejcennější věcí ve válce je bojová zkušenost. Mezi nováčkem a vojákem s půlroční bojovou zkušeností je pekelný rozdíl. My máme jen pár zkušených vojáků. Další jsou bohužel mrtví nebo zranění,“ řekl Washington Postu velitel výsadkářů z 46. letecké útočné brigády, který se představil jen jako Kupol. Na velkou ofenzivu Rusko nemá dostatek sil, říká český velvyslanec na Ukrajině Zbytečná válka Z pěti stovek mužů, kterými disponoval na začátku války, je podle něj stovka mrtvých a čtyři stovky zraněných. A jejich náhrada není plně bojeschopná. Ukrajina navíc brzy nemusí mít kde nové rekruty brát. Podporu USA nahlodává kauza Nord Stream To ale není jediný vážný problém ukrajinské obrany. Přes oficiálně deklarovanou podporu „jak dlouho to jen bude nutné“ začínají mít pochybnosti i ve Washingtonu, píše Politico. Server na základě rozhovorů s deseti představiteli z americké administrativy uvádí, že týmu amerického prezidenta Joe Bidena se některé kroky Kyjeva nelíbí natolik, že nahlodávají spojenectví obou zemí. Přesněji klíčovou americkou vojenskou podporu Ukrajiny. Konkrétně jim prý vadí podezření, že za sabotáží Nord Streamu stál někdo z Ukrajiny, lpění ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na obraně strategicky nevýznamného Bachmutu a ve stále větší míře také rozhodnutí pokusit se za každou cenu osvobodit všechna okupovaná území na Donbase i poloostrov Krym. Svou roli hraje také to, že válka trvá už dlouho a z výzkumu veřejného míněné vyplývá, že podpora americké veřejnosti pomoci Ukrajině klesá. Předměstí Bachmutu je poseté mrtvolami ruských vojáků, tvrdí Kyjev Válka na Ukrajině