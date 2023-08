U Kupjansku a Lymanu je to teď noční můra, přiznala ukrajinská náměstkyně ministra obrany

„V hlavním ohnisku ukrajinských sil je jih, Rusové se soustřeďují na východ. Rusové pronikli do dvou regionů u Kupjansku a Lymanu. Tam je to noční můra,“ řekla Maljarová. Ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že tam ruské síly „zlepšily své pozice“.

Maljarová připustila také problémy u Staromajorského ve směru útoku na Mariupol podél řeky Mokri Jaly, který byl osvobozen teprve v červenci. Obec je podle náměstkyně v posledních dnech po těžkou palbou. Podle ní se ale Ukrajinci nikdy nevzdali snah postoupit: „Ukrajinské síly se postupují vpřed směrem k vesnici Urožajne. Klíčovým úkolem je zastavit nás všemi prostředky, zatímco naším úkolem je postoupit vpřed. Vyčerpávání (sil) pokračuje. Tato konfrontace by mohla skončit rychle, pokud by jedna strana byla slabá, pak by druhá rychle vyhrála. Ale silné jsou obě strany, tak to nemůže být rychlé.“