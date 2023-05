Tři lidi včetně pětiletého chlapce zabil ruský granát

Tři mrtví jsou z obce Zelenivka. Granát je zasáhl před místním obchodem. Prokudin uvedl, že chlapec byl dovezen do nemocnice, ale zemřel cestou. Mezi zraněnými je 16letá dívka. Prezident Volodymyr Zelenskyj poté oznámil, že se chlapec jmenoval Vsevolod a v červenci by mu bylo šest: „Je to další dělostřelecký útok teroristů, ti lidé byli právě na ulici u normálního obchodu.“