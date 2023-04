Tajné dodávky zbraní z Číny do Ruska? Na frontě se neobjevily, to bychom řekli, uvedl Danilov

„Rusko chápe, že nás nemůže porazit vojensky, má nyní plán vnitřní destabilizace. To je pro ně priorita,“ řekl Danilov podle Ukrajinské pravdy .

Danilov ani nepředpokládá, že by se čínské zbraně na frontě objevily: „Vzhledem ke globálním postojům Číny nevidíme nyní důvod, proč by měla dodávat zbraně Ruské federaci.“

Čína opakovaně popírá, že by Rusku dodávala zbraně.

Ke spekulacím o dodávkách čínských zbraní Ukrajině přispěla tajná zpráva Pentagonu, která unikla. Stojí v ní, že Čína schválila dodávky smrtících zbraní na Ukrajinu, ale přeje si, aby to zůstalo v tajnosti. NATO ani USA však dosud nemají žádné důkazy, že by Rusko dostávalo zbraně z Číny, uvedl list The Guardian.