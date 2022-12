Rusko mámí ze Západu první vstřícný krok. Využívá jeho touhy po jednání, tvrdí ISW

Reakce Kremlu na sebe nenechala dlouho čekat. „Jako první věc (Biden) uvedl, že by se Putin měl stáhnout z Ukrajiny. To by podle něj mělo být důkazem, že Putin je připraven jednat (…) Spojené státy stále neuznávají nová území jako součást Ruské federace, což samozřejmě značně komplikuje hledání podkladů pro vzájemnou diskusi,“ citovala v pátek mluvčího Peskova ruská agentura RIA Novosti.