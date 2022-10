Rusko hrozí útokem na civilní satelity pomáhající Ukrajině. Nabízí se Muskův Starlink

Komerční satelity Spojených států a jejich spojenců by se pro Rusko mohly stát legitimním cílem, pokud by se zapojily do války na Ukrajině. Členům výboru Valného shromáždění OSN to řekl vysoce postavený ruský diplomat Konstantin Voroncov.

Foto: Profimedia.cz Satelity. Ilustrační foto