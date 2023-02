Ruská ofenziva už začala, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru se stanicí BBC vyloučil, že by se v rámci případné mírové dohody s Ruskem Kyjev vzdal jakéhokoli ukrajinského území. Varoval přitom, že postoupení území Moskvě by znamenalo, že by se Rusko mohlo „neustále vracet“. Očekávaná ruská ofenziva na Ukrajině podle něj už začala.

Foto: Reuters Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj