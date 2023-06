Ruská média už spekulují, kdo nahradí Šojgua

Dramatický vývoj ale v sobotu navečer zklidnil běloruský prezident Alexandr Lukašenko, když oznámil, že s Prigožinem vyjednal deeskalaci situace. To následně potvrdil i Prigožin, wagnerovci se zastavili a začali se vracet na základny. Pokud by ke změnám na postech ministra obrany a náčelníka generálního štábu došlo, znamenalo by to, že šéf wagnerovců alespoň částečně dosáhl svého.