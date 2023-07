Probírali jsme, co udělat s Ukrajinou. Šéf ruské rozvědky řekl, že telefonoval s ředitelem CIA

Šéf ruské rozvědky (SVR) Sergej Naryškin ve středu uvedl, že na konci června telefonicky hovořil o situaci na Ukrajině se šéfem americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Williamem Burnsem. Informovala o tom ruská tisková agentura TASS. O telefonátu mezi Burnsem a Naryškinem na konci minulého měsíce psaly listy The Washington Post a The New York Times, podle kterých šéf CIA ujišťoval Moskvu, že Spojené státy nejsou nijak zapojené do krátké ozbrojené vzpoury členů ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny.

Foto: Sergei Karpukhin, Reuters Sergej Naryškin na bezpečnostní konferenci v Moskvě