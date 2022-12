Přijetím nelidskosti Ruska umožníme vítězství ruského světa, varoval Duda

K pokračujícímu ničení civilní infrastruktury na Ukrajině prezident podle PAP poznamenal, že mezinárodní společenství „by nemělo akceptovat záměrné vyhlazování civilního obyvatelstva“. „To by nemělo být vnímáno jako normální, nelze to ignorovat,“ zdůraznil Duda. Ruská politika je podle něj založená na „antihodnotách“, proti nimž evropské země spojily síly, aby vytvořily Evropu, v níž jsou „respektovány svoboda jednotlivce a lidský život“. Uznání toho, co Rusko na Ukrajině dobylo, by otevřelo cestu k velké válce, varoval.