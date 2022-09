Ostřelování poškodilo kabely dodávající energii do reaktoru Záporožské JE

Podle agentury Reuters to ve středu uvedl šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.

Grossi vyjádřil naději, že brzy pojede na Ukrajinu a do Ruska, aby prosadil dohodu o vytvoření ochranné zóny v jaderné elektrárně.

Novinářům ve středu v sídle OSN v New Yorku řekl, že nyní vystupuje do „skutečné“ fáze jednání s oběma zeměmi a chce dohodu uzavřít co nejdříve.