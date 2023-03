Nechceme obětovat všechny naše lidi pro nic. Ukrajinci zvažují stažení z Bachmutu

Americký Institut pro studium války (ISW) v úterním hodnocení napsal : „Ruské síly pokračují v pozemních útocích u Bachmutu, dosáhly 28. února taktických zisků.“ Zmínil, že agentura RIA FAN zveřejnila záběry wagnerovců u železniční stanice Stupky a u zahradnictví Sady Bachmuta. Wagnerovci se pokoušejí dostat do Bachmutu ze severu a východu.

Ekonomický poradce ukrajinského prezidenta Oleksandr Rodňanskyj v rozhovoru pro CNN připustil možnost stažení ukrajinských vojáků z města: „Rusko se je pokouší obklíčit a nasadili své nejlepší vojáky z Wagnerovy skupiny, nejvycvičenější a nejzkušenější. Naše armáda zvažuje všechny možnosti. Budou držet město, ale pokud to bude potřeba, strategicky se stáhnou, protože nechceme obětovat všechny naše lidi pro nic.“

Zmínil, že ukrajinské pozice západně od města jsou už opevněné. „Jestliže se stáhneme, nebude to nutně znamenat, že by Rusové pak byli schopní velmi rychle postupovat,“ upozornil Rodňanskyj.

Dvaadvacetiletý ukrajinský dobrovolník Serhij Hnezdilov popsal listu The Guardian , jak se Ukrajinci brání. Uvedl, že se z ukrajinské armády stali experti na zakopávání: „Pokud se nezavrtáte, zemřete ve válce brzo. Začnete s malou dírou. Pak uděláte další vedle ní A pokračujete,“ vyprávěl.

Boje jsou podle něj extrémně tvrdé: „Je to jako v první světové válce. Rusové vrhají své lidi, aby mohli symbolicky ovládnout město. Je to strašné. Místo dávno neexistuje.“ Podle něj se Bachmut změnil v další Mariupol.

„Je to mlýnek na maso. Těla leží, kde padla. Jejich vlastní lidi jsou zranění a pláčou. Nikdo jim nepomáhá,“ popsal s tím, že lítost ale necítí: „Potom co se stalo v Buče, je to nemožné. Chovají se jako svině a všechno ničí.“