Na Ukrajinu se vrátily tři desítky dětí násilně deportovaných do Ruska

Matky začaly objímat své dcery a syny ihned poté, co děti překročily hranici z Běloruska na Ukrajinu, popsala agentura Reuters . Třináctiletá Daša uvedla, že ona a její sestra-dvojče loni souhlasily s tím, že kvůli válce opustí Ruskem okupované město Cherson a odjedou na několik týdnů na letní tábor na Krym. Jakmile ale byly na Krymu, ruští představitelé jim řekli, že tam zůstanou déle. „Řekli nám, že budeme adoptovány a dostaneme opatrovníky,“ popsala Daša. „Když nám poprvé řekli, že tam musíme zůstat déle, všichni jsme začali plakat,“ dodala.

Dašina matka Natalija popsala, že aby získala zpátky své dcery, cestovala z Ukrajiny na Krym přes Polsko, Bělorusko a Moskvu. Krymský poloostrov Rusové okupují již od roku 2014. "Bylo to opravdu náročné, ale neustále jsme pokračovali, v noci jsme nespali, “ svěřila se agentuře Reuters. „Rvalo mi srdce, když jsem pak viděla děti, které pláčou za plotem,“ dodala.

„Nyní se blíží ke konci pátá záchranná mise. Byla speciální nejen počtem dětí, které se nám podařilo navrátit, ale i svou složitostí,“ uvedl Mykola Kuleba. Jak dnes na briefingu v Kyjevě dodal, všech 31 dětí shodně uvedlo, že se v Rusku nikdo nesnažil najít jejich rodiče. „Byly mezi nimi i děti, které pětkrát za pět měsíců změnily místo, kde se nachází. Některé popsaly, že žily s krysami a šváby,“ doplnil Kuleba . Děti byly převezeny do, jak to Rusové nazývají, letních táborů. Pocházely z okupovaných částí Charkovské a Chersonské oblasti.

Ukrajinský web, na kterém rodiče mohou ohlásit zmizení svých dětí, eviduje přes 19 000 dětí deportovaných do Ruska nebo na Rusy okupovaný Krym. Jak uvedl list The Kyiv Independent, další velké množství dětí není do statistiky započteno a jejich osud zůstává nejasný. Moskva, která ovládá část jihu a východu Ukrajiny, únosy dětí popírá a tvrdí, že byly odvezeny kvůli jejich vlastnímu bezpečí.