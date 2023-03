EU chce dát 23,5 miliardy na dodávky dělostřelecké munice Ukrajině

Na dodávky dělostřelecké munice Ukrajině chce dát Evropská unie jednu miliardu eur (23,5 miliardy Kč). Peníze by měly pokrýt 90 procent nákladů na poskytnutí střeliva ráže 155 mm. Napsala to agentura DPA. Dělostřelectvo by mělo sehrát hlavní roli v ukrajinské protiofenzivě.

Foto: Reuters Ukrajina ostřeluje ruské pozice na Donbasu raketami Grad