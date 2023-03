Český dobrovolník na Donbasu byl vážně raněn

„Jeden z našich statečných mediků-dobrovolníků byl na Donbasu zasažen šrapnelem. Momentálně je jeho stav stabilizovaný, ale situace je vážná a nelze předjímat další vývoj. Děláme vše, co je v našich silách, aby se mohl brzy vrátit do vlasti. S ohledem na citlivost situace nebudeme o jeho stavu do odvolání poskytovat další informace,“ uvedl Phoenix na Facebooku.