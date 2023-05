Zvýšení tarifů advokátům se zřejmě odloží

„Já pro argumenty ministerstva financí pochopení mám, problém je, že advokátní tarif se víc než deset let vůbec neměnil a doba se nejen kvůli inflaci posunula. Problém je v tom, že se tak děje v nešťastné době. Byl bych pro to, aby se advokátní tarif měnil, ale námitky nejsou jenom od ministerstva financí, ale z více resortů,“ řekl v pondělí Právu Blažek, profesí advokát.

„Osud tarifu je v rukou celé vlády, a pokud argumenty od ostatních kolegů z vlády budou zásadní, může se stát, že bude návrh výrazně upraven, nebo nebude vůbec. Jsem pod tlakem času, aby se ta novela schválila tak, aby byla od 1. 7. ve Sbírce zákonů. Pokud to nestihneme, tak na to mám ještě celý podzim,“ doplnil.

Jak v pondělí upozornilo Právo, státní kasu by podle ministerstva financí navrhovaná opatření vyšla na dalších 590 milionů, tedy zdvojnásobení těchto výdajů.

Mezi změny patří také zkrácení délky jednoho advokátního úkonu, například jednání u soudu nebo porada s klientem ze dvou hodin na jednu hodinu. To znamená, že advokáti budou účtovat mnohem více úkonů. Dále dojde k výraznému zvýšení minimálních částek, ze kterých se vypočítává odměna.

Až pětinásobně by se změnou zvýšily výdaje v souvislosti s rušením právnických osob. Městský soud upozornil, že ročně zahajuje řízení o zrušení právnických osob v řádu jednotek tisíc, doposud náklady na jeden úkon ustanoveného opatrovníka činí 3400 korun bez DPH, po novele by to bylo 18 150 korun.