Po Londýnu bude Ryanair létat z Ostravy také do španělské Malagy

Do Malagy bude Ryanair létat dvakrát týdně, každé pondělí a čtvrtek. „Rostoucí poptávka po létání, která se projevila už v tomto roce, se díky spolupráci s leteckou společností Ryanair promítne do provozu začátkem příštího roku. Kromě navýšení počtu rotací na lince do Londýna bude nově nabízet také letenky na pravidelné lince do Malagy,“ potvrdil ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.