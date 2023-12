Majitel kasina v Aši, který baseballovou pálkou přizabil nezvaného hosta, přiznal vinu

Společně s ním usedl na lavici obžalovaných zaměstnanec kasina Adam Ondrůšek, který se snažil nežádoucímu klientovi nejprve zabránit ve vstupu do herny a pak jej měl několikrát kopnout a opětovně udeřit pěstí do hlavy. Tomu navrhuje státní zástupce pětiletou podmínku s dohledem probačního úředníka.

K incidentu došlo letos 18. dubna krátce po půlnoci. „Poté co se muž snažil dostat do prostor kasina, obžalovaný Ondrůšek se mu pokusil zabránit ve vstupu tím, že jej nejprve třikrát kopl do hrudníku a poté, co napadený upadl, udeřil ho rukou několikrát do hlavy,“ uvedl státní zástupce.