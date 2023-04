Baseballovou pálkou málem umlátil muže, který chtěl do kasina na Chebsku

Až na osmnáct let ve vězení mohou skončit šestatřicetiletý muž z Aše a o třináct let mladší muž z Karviné, kteří jsou obviněni z pokusu o vraždu. Měli se ho dopustit v dubnu, když mladší z obviněných nejdříve pěstmi napadl třicetiletého muže, který vyžadoval vstup do kasina. Poté, co upadl na zem, vzal starší muž baseballovou pálku a několikrát jej udeřil. Do plzeňské nemocnice napadeného transportoval přivolaný vrtulník záchranářů.

Napadení v kasinu v Aši.Video: Policie ČR

„Třicetiletý muž se měl v úterý 18. dubna letošního roku krátce před půlnocí domáhat vstupu do kasina v Aši, které provozoval obviněný šestatřicetiletý muž," uvedl v úterý mluvčí karlovarské krajské policie Jakub Kopřiva. Podle informací Práva je provozovatelem kasina muž původem z Vietnamu. „V té době byl v provozovně i druhý obviněný. Oba měli mít následně s třicetiletým mužem slovní konflikt," pokračoval mluvčí. „Když se třicetiletému muži podařilo vstoupit do provozovny kasina, tak ho měl třiadvacetiletý muž okamžitě fyzicky napadnout několika ranami pěstí a několika kopy do různých částí těla," dodal Kopřiva. Po tomto útoku měl podle vyšetřovatelů třicetiletý muž upadnout na zem. „Po chvíli ho měl šestatřicetiletý muž několikrát udeřit do různých částí těla baseballovou pálkou. Většinu těchto úderů měl směřovat do horní části těla a jednat tak měl s úmyslem třicetiletého muže usmrtit. Svého jednání měl zanechat až v době, kdy třicetiletý muž ležel na zemi a nehýbal se," konstatoval Kopřiva s tím, že poté měl útočník s baseballovou pálkou přivolat zdravotnickou záchrannou službu. „Svým jednáním mu měl způsobit vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice v Plzni," uvedl mluvčí policie. „Kriminalista podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který jej u šestatřicetiletého muže akceptoval," poznamenal s tím, že na základě rozhodnutí soudu byl tedy šestatřicetiletý muž vzat do vazby. Vyšetřování třiadvacetiletého muže probíhá na svobodě. „V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody na deset až osmnáct let," uzavřel Kopřiva.