Přiložil mi zbraň na břicho a vystřelil, popsal muž incident s bývalým místostarostou Lovosic

Závada věc považuje za nešťastnou událost, s výpovědí svědka nesouhlasil. Hrozí mu trest od deseti do 18 let vězení, státní zástupce navrhl osmiletý trest.

Závada měl podle obžaloby 27. ledna 2022 v hotelovém pokoji ve Straškově na Litoměřicku, kde trávil čas se svou tehdejší milenkou, po předchozí potyčce legálně drženou pistolí střelit do břicha jejího manžela. Ten si přijel pro ženu do hotelu, protože se dozvěděl, že tam tráví se Závadou čas.

„Mělo dojít k tomu, že pan poškozený přišel do hotelového pokoje, kde se po výměně názorů stala ta věc, že pan obžalovaný měl poškozeného postřelit do oblasti břicha,“ shrnul obžalobu státní zástupce Vladimír Jan. Ten pro Závadu požaduje osmiletý trest vězení.

Postřelený muž v úterý u soudu popsal, že věděl, že je jeho žena se Závadou v hotelu, tak se rozhodl pro ni zajet. „Zavolal jsem jí, aby přišla na recepci. Přišla ve spodním prádle a kabátě, chtěli jsme to řešit doma,“ uvedl poškozený.

Závada byl uvnitř. „Pak jsem vykopl dveře, chvíli jsme na sebe křičeli. On ke mně přistoupil, přiložil mi zbraň k břichu a vystřelil. Byla to obrovská bolest a šok. Spadli jsme na postel, kde jsme chvíli přetahovali. Pak jsem vstal a odešel do auta,“ popsal incident poškozený.