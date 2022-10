Kypr a Řecko zahájily práce na nejdelším podmořském elektrickém kabelu světa

Náklady na projekt s označením EuroAsia Interconnector budou činit zhruba 1,6 miliardy eur (téměř 40 miliard Kč). Téměř polovinu financí poskytne Evropská unie. Na slavnostní ceremoniál k zahájení prací na projektu v pátek do kyperského hlavního města Nikósie dorazila mimo jiné eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Kyperský prezident Nikos Anastasiades uvedl, že Kypr by prostřednictvím kabelu mohl poskytovat přebytečnou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Na konci roku 2027 by to podle něj mohlo být 120 gigawatthodin a roce 2033 více než 1800 gigawatthodin.