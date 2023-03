Zažijte tak trochu jiný Egypt. Kde se koupala královna Kleopatra v doprovodu slavných mužů?

Nemáte rádi dlouhé lety? Pak je destinace Marsa Matrouh ideální volbou. Z Prahy na letiště El Alamein vám to nezabere více než tři hodiny letu. To je dokonce o hodinu a půl méně než do známější Hurghady či letoviska Marsa Alam. „V porovnání například se známější Hurghadou je Marsa Matrouh vyloženě letní destinací, kam se létá od června do začátku října,“ doplňuje Lenka Pátek z cestovní kanceláře Blue Style.