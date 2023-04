Z nebe padá voda zadarmo. Tak proč ji nevyužít? Stačí pár šikovných pomocníků a budete soběstační

Když začneme nad naší spotřebou vody přemýšlet, zjistíme, že většina z toho nemusí být nutně pitná voda, protože slouží k praní prádla, mytí podlahy nebo splachování toalety. A tak se přímo nabízí jednoduché řešení – začít více využívat dešťovou vodu, která normálně odtéká jen tak do kanálu. Současná situace s vysokými cenami energií nahrává tomu investovat do ekologického řešení, které se vyplatí i po ekonomické stránce. Pokud na to máte v zahradě prostor, neváhejte, a investujte do podzemní nádrže. Ať už ani jedna kapka dešťové vody nepřijde nazmar.