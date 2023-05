Solárním rychlokvaškám v Česku zlatá éra končí. Spolehliví dodavatelé v čele s Columbus Energy nové změny vítají

Odborníci a přední fotovoltaické asociace důrazně upozorňují, že problémy některých dodavatelů, které jsou v současné době silně medializované, neukazují na současný stav solárního trhu v České republice. Zájemci by se proto neměli nechat odradit negativními zprávami o krachu některých dodavatelských firem, protože těch, kdo svou práci dělají spolehlivě, kvalitně a odborně , je dostatek.

Solární asociace rovněž připomíná, že je to právě fotovoltaika, která českým domácnostem i firmám zajistí kromě energetické soběstačnosti také stabilní a dlouhodobou ochranu před budoucími výkyvy cen elektřiny.

Tip: Mějte se na pozoru zvláště v případě křiklavých a zdánlivě neodolatelných reklam, nabídky velkých slev či časově omezených akcí. „Propracovaný marketing totiž není vždy zárukou kvalitní realizace. Za firmu by měly mluvit především její reference a reputace,“ přidává zajímavý tip na správnou volbu dodavatele Jan Krčmář, ředitel Solární asociace.

To, že Columbus Group, kterou tvoří přes 120 firem, patří mezi energetické lídry trhu, potvrzuje i sedmé místo v kategorii Energie.

Dle Financial Times je společnost Columbus Energy na seznamu 1 000 nejrychleji rostoucích evropských společností. V tomto prestižním žebříčku se právě Columbus Energy umístila na 146. místě. Seznam zveřejněných a oceněných firem, který letos vyšel již posedmé, je založen na růstu tržeb společností během tří posledních let a ukazuje tak na firmy, které dlouhodobě prosperují.

Bohužel, jak se ukazuje v praxi, někteří zájemci o fotovoltaiku k výběru dodavatele přistupují laxně. A to se nemusí vyplatit. Pokud se pro instalaci fotovoltaiky rozhodnete, je důležité zvolit si spolehlivého partnera. Při výběru dodavatele je dobré řídit se radami Cechu akumulace a fotovoltaiky, která jasným, srozumitelným a transparentním způsobem široké veřejnosti vysvětluje a popisuje, na co se zaměřit a co při výběru firmy hraje klíčovou roli.