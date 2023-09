Problémy s klouby? Řešení nabízí unikátní nativní kolagen typu 2

Jeden z nejčastějších neduhů, jakými jsou i problémy s klouby, tak řeší laicky po svém. Někdo sází na léčivé koupele, jiný zkouší objevit tajemství jehličí z borovice a někteří na bolestivé klouby přikládají obklady namočené ve výluhu z březového listí. Co ale dělat, když ani babské rady nefungují?

S každým rokem ztrácíme zhruba jedno procento kolagenu

Nedostatek pohybu, jednostranně zatěžující dlouhodobá činnost, špatné držení těla, dlouhé sezení u počítače, špatná životospráva, nadváha i přibývající léta. To je jen malý výčet civilizačních neduhů současné společnosti. Není divu, že si i třicátníci často stěžují na kloubní potíže a sníženou pohyblivost, která má dopad na kvalitu života. A to se další problémy budou s přibývajícím věkem podle všeho dále nabalovat.

Jsou to zdravé klouby a chrupavka, které jsou základem pro aktivní život. Opotřebení kloubů je přirozený proces, kterému se nevyhne až 80 procent lidí ve věku nad 50 let. S každým rokem navíc ztrácíme zhruba jedno procento kolagenu. Každý z nás by proto měl začít pro své tělo i pohybový aparát dělat to nejlepší.

Antonín Panenka se ve formě udržuje nejen pohybem Celý svět ho zná jako legendárního mistra Evropy z roku 1976. Antonín Panenka na toto období sám velmi rád vzpomíná: „Byl jsem tenkrát na vrcholu svých sil. Ale nebylo by nic smutnějšího než vidět sám sebe, jak se jako bývalý fotbalový reprezentant nemůžu hýbat kvůli obtížím s klouby. Již několik let jsem zákazníkem NaturaMed a mám produkty této společnosti vyzkoušené. Snažím se udržovat ve formě nejen pohybem, ale i Movisanem, který se nebojím doporučit na udržení zdravých kloubů.“ Foto: movisan.cz Antonín Panenka se snaží udržovat ve formě nejen pohybem, ale i doplňkem stravy Movisan Kolagen II

Zbystřete už po třicítce

Hlídání si zdravé váhy, pravidelný pohyb a vyvážená strava bohatá především na vápník, proteiny a kolagen pro zdravé klouby často nestačí. Pokud si chcete naplno užívat aktivního života, a to i s přibývajícím věkem, měli byste svou každodenní rutinu obohatit o jeden velmi důležitý rituál. Důležitou podporou je špičková kloubní výživa, jako je Movisan Kolagen II. Ten je unikátní i tím, že při jeho výrobě byly použity nejmodernější technologie, díky kterým získáte doporučenou denní dávku kolagenu pouze v jedné malé kapsli.

Pro klouby je zásadní kolagen, který jako nejrozšířenější strukturální protein v lidském těle tvoří až 30 procent všech proteinů. Je klíčovou složkou mnoha typů tkání, jako jsou vlasy, kůže, nehty, chrupavky, šlachy či kosti. Tělo dokáže kolagen v potřebném množství vytvářet přibližně jen do 30 let. Poté produkce kolagenu začne postupně klesat, s čímž souvisí zhoršená flexibilita a pohyblivost.

Tip: Vedle kolagenu jsou pro klouby a ostatní části kloubního aparátu důležitými složkami také vápník a vitamin C. Právě legendární „céčko“ je nepostradatelným pomocníkem při tvorbě kolagenu v těle. I to je jeden z důvodů, proč by kvalitní doplňky stravy pro zdravé klouby a pohybový aparát tento důležitý vitamin měly obsahovat.

Foto: movisan.cz Složení doplňku Movisan Kolagen II bylo sestaveno tak, aby tělu poskytlo důležité látky pro klouby a kloubní chrupavky

Potraviny bohaté na kolagen jsou skvělé, ale…

Gumoví medvídci a vepřový ovar – jsou to opravdu dobré potraviny obsahující kolagen? Sice obsahují kolagen, ale jen velmi malé procento. Pro doplnění potřebného množství kolagenu, bychom těchto potravin museli sníst opravdu velké množství. Přestože by ideálním řešením bylo dopřát si potřebnou výživu díky vyváženému jídelníčku, někdy to může být komplikované. Naštěstí existuje řešení v podobě prémiového doplňku stravy Movisan Kolagen II.

Unikátní receptura doplňku stravy Movisan Kolagen II, která byla vyvinuta speciálně pro pohodlí kloubů, pochází z Norska. Všechny složky byly vybrány tak, aby poskytly maximální podporu kloubům a kloubní chrupavce. Martin Kozelský, ředitel společnosti NaturaMed

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) shledal klíčové složky v Movisanu tak důležitými, že potvrdil jejich pozitivní zdravotní účinky a doporučil jejich pravidelné denní užívání.

Unikátní nativní kolagen typu II z mořských zdrojů

Unikátnost mořského kolagenu typu II, který tvoří více než 70 procent kloubních chrupavek, tkví především v jeho vstřebatelnosti. Ta je totiž 1,5krát vyšší než u jiných typů kolagenů, kterých se v lidském těle nachází jedenáct. Rybí maso, jako losos, makrela či tuňák, jsou vynikajícím zdrojem kolagenu. Jsou bohaté na aminokyseliny, tedy základní stavební kameny kolagenu. Tento druh nativního kolagenu má výhodu také v tom, že je ve své původní přirozené podobě.

Není kolagen jako kolagen Kolagenu existuje několik druhů a každý z nich je užitečný na něco jiného. Například od kolagenových produktů na krásu nelze očekávat, že výrazně pomohou i pohybovému aparátu. Doplněk stravy Movisan Kolagen II obsahuje prémiový nativní kolagen typu 2, jež je pro klouby a pohybové ústrojí naprosto zásadní. Foto: movisan.cz Movisan Kolagen II představuje prémiovou výživu se zdokumentovaným účinkem na pohybový aparát

Pozitivní účinek kolagenu typu II potvrzují i odborné studie. V detailní studii zaměřené na pohybový aparát bylo testovací skupině podáváno 40 mg nativního kolagenu typu II po dobu 24 týdnů. Oproti tomu kontrolní skupina dostávala pouze placebo. Po 24 týdnech byly výsledky naprosto zřejmé. Skupina užívající kolagen zaznamenala výrazný pozitivní účinek ve srovnání s kontrolní skupinou, která užívala jen placebo.**

Tip: Movisan Kolagen II obsahuje 42,5 mg nativního kolagenu typu II (100% denní potřeby), který byl použit ve výše popsané studii.

TIP: Chcete Movisan Kolagen II vyzkoušet ZDARMA? NaturaMed má již více než 2 500 000 spokojených zákazníků. Proto dává příležitost svůj nový produkt nejdříve vyzkoušet na měsíc zdarma. Zavolejte na bezplatnou linku 800 10 20 90 nebo klikněte sem, napište si o své 30denní balení Movisan Kolagen II a do tří dnů vám produkt dorazí přímo do schránky jen za cenu poštovného a balného za 49 korun.

*Zdroj: https://www.bloomagebio.com/product/haplexplus/