Příběh úspěchu: Lídrem trhu s elektrokoly za pouhých pět let

Hned během prvního roku prodal Mountfield přes 12 000 elektrokol. „Začínali jsme od nuly, ale rychle jsme zaznamenali velký progres. Jako první jsme na konci roku 2019 představili nejsilnější integrované baterie s kapacitou 24,5 Ah. Také jsme byli první, kdo naučil elektrokola „mluvit česky“, když jsme přeložili displeje do češtiny. Během tří let jsme se dostali u nás i na Slovensku do absolutní špičky, co se týče počtu prodaných elektrokol,“ prozrazuje duchovní otec značky MTF.