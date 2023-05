Neničte svá chodidla v úzké a neforemné obuvi. Následujte své nohy, ne módní trendy

Kamil Vedral zastupuje v České republice a na Slovensku britskou značku VIVOBAREFOOT, která je průkopníkem ve výrobě barefoot bot. Zeptali jsme se ho, jaké jsou hlavní přednosti pohybu v těchto botách a proč některá obuv může mít negativní dopad na naše zdraví.

Co jsou barefoot boty?

Barefoot znamená bosý nebo chcete-li bez bot. V Čechách se tomuto druhu obuvi také často říká bosé boty. Jde o boty, které simulují chůzi naboso. Jsou vyrobeny v anatomickém tvaru chodidla, kdy je špička bot dostatečně široká, aby neutiskovala prsty, jako je tomu u klasických bot. Dále mají ultratenkou třímilimetrovou podrážku pro vnímání povrchu, po kterém se pohybujete. A také nulovou podporu nožní klenby a nulový sklon podrážky mezi špičkou a patou.

Anglická značka VIVOBAREFOOT je průkopníkem ve výrobě barefoot obuvi. Od roku 2004 vyrábíte výhradně barefoot obuv. Je o ni v Česku zájem?

Zájem je vyšší každým rokem. Česko je unikátní tím, že se zde prodá nejvíce barefoot bot v přepočtu na obyvatele na světě. Zákazníci objevují naše outdoorové a sportovní modely na běhání a na cvičení, kde zjišťují, že ani do hor nebo na sport není potřeba silná neforemná podrážka s tlumením.

Proč by měl někdo zkusit boty od značky VIVOBAREFOOT?

Jednoduše proto, že jsou to nejpohodlnější boty s nejširší nabídkou pro každou příležitost, a troufám si tvrdit i s nejlepším designem ze všech barefoot značek. Noha v nich má ideální prostor pro pohyb a není nikterak utlačena. VIVOBAREFOOT testovalo 8000 chodidel. Na základě toho byla navržena optimální šířka i tvar, tak aby boty vyhovovaly co největšímu počtu zákazníků.

Další důležitý fakt je ten, že používáme na výrobu našich bot 0 % virgin plastů (plasty vyrobené prvně). Všechny plasty, které používáme, jsou recyklované a recyklovatelné. Používáme i plasty s příměsí biosložky k minimalizaci dopadu na životní prostředí. Na výrobu jednoho páru bot spotřebujeme 17 recyklovaných PET lahví. Kůže, kterou používáme, pochází z volně chovaných zvířat a je pouze minimálně chemicky zpracovaná. Na krabice od našich bot používáme recyklovaný papír potisknutý sójovým inkoustem. Získali jsme mezinárodní certifikát B Corp, což je nezávislý audit, který zkoumá pracovní podmínky zaměstnanců v továrnách, materiály a další aspekty výroby, které zahrnují etickou stránku výroby i přístup k zaměstnancům či ekologii.

Zdá se, že ekologie je jednou z priorit VIVOBAREFOOT

Ano, je to vedle zdravých chodidel priorita značky VIVOBAREFOOT. Chceme minimalizovat dopad na životní prostředí. Ročně se vyrobí kolem 16 miliard párů bot. Velká část z nich skončí do roka na skládce. Většinou jde o boty vyrobené z virgin plastů. Zkuste si představit, jaký by to mělo dopad, kdyby každý vyráběl boty z recyklovaných materiálů? Řekněme, že se vyrobí, kromě celokožených bot, 10 miliard párů bot z virgin plastů, nebo se mohl každý pár vyrobit ze 17 recyklovaných PET lahví. To je obrovský rozdíl! A pokud se chce, tak to jde – jak dokazuje značka VIVOBAREFOOT.

Není příliš tenká podrážka problém? Když cítíte každý kamínek, není to bolestivé?

Naopak je to příjemná masáž, určitě nejde o nepříjemné pocity. Cítíte, co se vám děje pod chodidly. Je to nejen příjemné, ale je to pro chodidla i zdravé, protože dostávají podněty přes proprioreceptory. Celé generace našich předků chodily bez bot, jde o nejzdravější způsob pohybu. I dnes je v zemích, kde se nenosí moderní boty, daleko menší výskyt problémů s chodidly nežli v „moderním“ světě plném nejmodernějších tlumených sportovních bot. Některé studie ukazují, že se ročně zraní 80 procent běžců. To, že s moderní obuví, a to i s tou sportovní, není vše v pořádku, poodhaluje třeba kniha Zrozen k běhu.

Co městská tvrdá dlažba? Někteří lidé poukazují na to, že barefoot boty nejsou vhodné na tento typ povrchu.

Tohle je zažitý mýtus, který omílají odpůrci barefoot bot stále dokola. Tvrdá dlažba není problém. Stačí upravit styl chůze a nedupat po patách, ale nohy jemně pokládat a zkrátit krok. Je zajímavé, kolikrát jsem slyšel, že barefoot boty nejsou vhodné na tvrdý povrch, ale neslyšel jsem, že by někdo z těchto lidí poukazoval na nevhodnost dámských lodiček na podpatku nebo pánských špičatých bot k obleku, které jsou nevhodné na jakýkoliv povrch. Ty prokazatelně ničí nejen chodidla, ale celý pohybový aparát.

Proč si lidé kupují boty, které jim ničí zdraví a jsou nepohodlné?

Je to kvůli módní masáži. Žena vidí obálku módního časopisu, na které je modelka v lodičkách. Uvnitř časopisu je oslavný článek o módním návrháři, který takové boty navrhl, a o stránku dál je reklama na dané boty, které se krásně blyští. Celé je to zabalené do pozlátka luxusu a jedinečnosti. Lidé si takové boty koupí, i když vědí, že jim ničí chodidla a jsou nepohodlné. Kvůli této módní masáži je pro ně společensky nepřijatelné mít boty se širokou špičkou. Je to sice proti přírodě, ale není to proti módním trendům. Ty udávají většinou návrháři – muži, kteří podobné boty ale nikdy nosit nebudou.

Smutnou pravdou je pak to, že poslední, co je při návrhu bot zajímá, je tvar a funkce lidského chodidla. Jde pouze o design. Jedna ze studií udává, že 95 procent dětí se v USA rodí s potenciálem mít zdravé nohy, 75 procent dospělých Američanů přitom trpí bolestmi chodidel.

Sportovní a „skate“ boty jsou ale dostatečně široké, že?

Zdánlivě jde o pohodlné boty, ale pokud se na boty podíváte svrchu, špička valné části těchto bot je zkosená z obou stran. Palec pak nemá stejně jako ostatní prsty dostatek prostoru pro pohyb a je tlačen do středu boty mimo svou osu. Bota má v sobě pasivní podporu nožní klenby, vyvýšenou patu a silnou podrážku, která je neohebná a znemožňuje chodidlu cítit terén. Takové chodidlo je doslova zaživa pohřbeno v sarkofágu bez možnosti pohybu jak do stran, tak nahoru a dolů.

Majitel takových bot se přitom často hádá o tom, že jeho boty jsou pohodlné. Je vždy zajímavé dostat někoho takového do pražské prodejny VIVOBAREFOOT v Panské ulici nebo do jiných prodejen. Člověk si boty vyzkouší na speciálním chodníku z kamenů či dřeva a zjistí, kolik má v botách extra prostoru, jak příjemné je cítit povrch a jak jsou barefoot boty lehké a ohebné.

Jaká jsou rizika při přechodu z klasických bot?

Troufám si říct, že rizika jsou minimální. Člověk by měl hlavně naslouchat vlastnímu tělu a u běhání ze začátku zkrátit trasu na jednu třetinu a upravit techniku běhu. U chůze pak zkrátit krok, nedupat na patu, ale nohu pokládat jemně na patu a rozvíjet krok přes celé chodidlo. Je také dobré boty vyzkoušet například před delší horskou túrou na kratší vzdálenost. Počkat do druhého dne, jaká bude odezva chodidel. Člověk by neměl ze začátku cítit nic nežli příjemné namožení, které je spojené s tím, že člověk zapojuje nové svaly.

Jsou barefoot boty vhodné pro každého?