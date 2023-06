Nemáte čas ani ingredience? Objevte skvělou alternativu, když vás přepadne chuť na koktejl

Jakmile ode dneška zatoužíte po koktejlu, jako je Mojito, Sex on the beach, Cosmopolitan, Tommy Collins, Blue Lagoon, Piña Colada, Margarita nebo Cuba Libre, stačí otevřít ledničku. Své oblíbené nápoje totiž můžete mít kdykoliv a kdekoliv po ruce, a to bez zdlouhavých příprav. Nápoje Le Coq stačí pouze vychladit nebo přidat pár kostek ledu a budou „ready to drink“.