Může umění zachránit svět? Signal Festival a Pražská plynárenská podporují mladé české umělce i životní prostředí

Signal Festival chce být mezi českými festivaly leaderem v oblastí inovací. Každý rok proto zařazuje do programu technologické novinky a skrze umělecká díla řeší aktuální společenská témata. Desátý ročník festivalu se koná v ulicích Prahy od 13. do 16. října 2022, vždy od 19.00 do 24.00 hodin. Návštěvníci mohou vyrazit za uměním také do Centra architektury a městského plánování (CAMP), Kunsthalle Praha, vršovické kulturní křižovatky Vzlet, kampusu FEL ČVUT v Praze nebo Kateřinské zahrady na Karlově náměstí.