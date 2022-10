Jak si poradit se stresem, když začne ovládat náš život?

Často usínáte s pocitem, že se den nepovedl a nic jste nestihli. V noci vás budí noční můry a ráno cítíte palčivou úzkost při pomyšlení na to, co vás čeká. Vybíháte do každodenního maratonu s bušícím srdcem, zrychleným dechem a kapkami potu na čele? Je důležité si uvědomit, že problém nemusí být nutně jen ve stresu jako takovém, ale i ve vás. Je možné to změnit, jen to chce vědět jak.