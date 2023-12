Intimita inspirovaná literárními příběhy: Parfémy podle Velkého Gatsbyho či legendární Madame Butterﬂy

Vůně se staly nepostradatelnou součástí naší identity. Mnozí z nás si nedovedou představit, že by vyrazili do práce či na rande bez neviditelného společníka, který je nutnou součástí každého outfitu. A má čarovnou moc! Některé ženy například touží po blonďatém modrookém gentlemanovi, ale jako mávnutím kouzelného proutku začne jejich srdce tlouct pro tmavovlasého dobrodruha. Obdobně to mají i pánové. Ač si to často neuvědomujeme, vůně zvyšuje přitažlivost, kterou někteří vnímají dokonce jako zamilovanost. Zaostřili jsme proto na voňavé novinky a bestsellery.