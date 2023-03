Dovolená na terase aneb S pergolou a kvalitním zastřešením získáte místnost navíc

Toužíte každou volnou chvíli odpočívat na čerstvém vzduchu, nemuset se v horkých letních dnech schovávat do nezdravě klimatizovaných místností či trávit deštivé dny uvězněni mezi čtyřmi stěnami? To je jen několik z mnoha důvodů, proč si stále více majitelů rodinných domů pořizuje do svého venkovního království pergoly.

Zvýší cenu nemovitosti až o 200 000 korun

Není navíc tajemstvím, že cena rodinného domu s pergolou je na současném trhu s realitami vyšší, než bychom si možná mysleli. Záleží však na kvalitě samotné pergoly. Tuto skutečnost potvrzuje i Martin Šinkovský, vedoucí nákupního oddělení společnosti Gutta: „Máme zákazníky potvrzeno, že pergoly dokážou zvednout hodnotu prodávaného domu řádově až o 200 000 korun. Lidé totiž vnímají zastřešení u domu jako bonus, takové prodloužení obývacího pokoje až na zahradu. Díky tomu jsou ochotni připlatit vyšší sumy při pořízení domu. Především proto, že pak již nemusí nic podobného řešit.“

Společnost Gutta je tradičním dodavatelem střešních a izolačních materiálů. Dodává široký sortiment výrobků pro stavbu, dům a zahradu. Na českém trhu působí již od roku 1999 a je také nejvýznamnějším dodavatelem vchodových stříšek pro Česko. Zboží vyrábí pod vlastní značkou v zemích Evropské unie, což zaručuje vysokou kvalitu výrobků. Během svého působení na českém trhu se značka Gutta stala tradičním pojmem mezi kutily i stavebními profesionály.

Lidé vnímají zastřešení u domu jako bonus, takové prodloužení obývacího pokoje až na zahradu

Minimalismus s maximálním efektem

Současná architektura rodinných domů se posunula k jednoduché elegantní čistotě a minimalistickému, leč funkčnímu pojetí. Tyto požadavky splňují pergoly Terrassendach, které má ve svém portfoliu společnost Gutta. Jsou vyráběny z robustních hliníkových profilů, které jsou natolik pevné, že odolají extrémním povětrnostním podmínkám, jako je třeba orkán, i přívalům sněhu. Konstrukce je sama o sobě poměrně lehká a je opatřena antikorozním nástřikem. Není tedy nutné řešit jakékoliv ošetření vůči plísním či mechu nebo blednutí barvy, jako je tomu u dřevěných konstrukcí.

Společnost Gutta nabízí prémiové hliníkové pergoly ve dvou variantách: Terrassendach Original a Terrassendach Premium Rozdíl mezi nimi je především v zastřešení samotných pergol. Pergola Terrassendach Original nabízí komůrkový polykarbonát o síle 10 milimetrů (čirý nebo bronzový), zatímco Pergola Terrassendach Premium je osazena komůrkovým polykarbonátem o síle 16 milimetrů. Výběr je možný mezi více barvami polykarbonátu, jako výplň střechy pergoly, ale můžete zvolit i akrylové sklo či bezpečnostní VSG sklo. Oba modely se dodávají ve dvou barvách – v antracitové a v bílé. Záruka je u pergoly typu Original deset let, u druhého typu pergoly Premium - je záruka deset let na střešní polykarbonátové panely (30 let na akrylové sklo) a na samotnou konstrukci pak celých patnáct let.

První dojem se počítá

Stejně jako pergola, i vchodová stříška zvyšuje komfort a zázemí domu. Stojí za zmínku, že je to právě tento, často neprávem opomíjený doplněk, který utváří komfortní vstup do domu. Je všeobecně známo, že první dojem se počítá. A to platí bez výjimek i u vchodu do domu. Vchodové stříšky totiž nepůsobí jen jako dekorativní prvek celé fasády, ale chrání také všechny vstupující i samotné vstupní prostory domu před nepřízní počasí.

Mnoho lidí se bohužel při výběru zastřešení vchodu řídí především cenou, případně také vzhledem. Opomíjená by však neměla být ani kvalita, protože vstupní zastřešení má být nejen hezké, ale také po všech stránkách plnit svůj účel, a to po co nejdelší dobu.

Špičkou na poli domácích i komerčních zastřešení jsou vchodové stříšky Guttavordach

Dobré je myslet i na další aspekty

Ne nadarmo se říká, že nejsme tak bohatí, abychom kupovali ty nejlevnější věci. V praxi to znamená, že není nutné se vždy rozhodovat jen podle nejlepší ceny. Na jaké další aspekty je dobré myslet?

Řešení odtoku dešťové vody ze stříšky

Nosnost při zatížení sněhem

Typ montáže do typu zdi či fasády domu

Možnost využití integrovaného osvětlení

Zda je možné dokoupit boční stěny, aby byla funkce vchodové stříšky co nejefektivnější

Délka záruky

Jakmile máme vyřešeny technické specifikace, je vhodné vybírat zastřešení i podle vzhledu. Samostatnou kapitolou jsou pak materiály stříšek. Nejčastěji se používá polykarbonát nebo akrylové sklo. „Jako materiál konstrukce se nejběžněji používá vysoce kvalitní hliník a nerezová ocel, což zaručuje odolnost vůči korozi a vlivům počasí,“ doplňuje Martin Šinkovský, vedoucí nákupního oddělení společnosti Gutta.

Špičkou na poli domácích i komerčních zastřešení jsou vchodové stříšky Guttavordach. Vhodné jsou nejen k moderním, ale také k tradičním domům. Mají výbornou odolnost proti krupobití, dlouhou životnost a jsou kvalitním evropským výrobkem.

TIP od profesionálů V posledních letech jsou populární především stříšky řady Guttavordach BS, které vynikají svým moderním vzhledem i kvalitou zpracování. Vyráběny jsou z hliníku s práškovým lakováním a použité barvy jsou výhradně ekologické. Neobsahují tak těžké kovy, rakovinotvorné ani toxické látky. Mají integrované osvětlení, a přestože jsou kovové, jejich izolační polstrování minimalizuje zvuk deště. Jedním z nejoblíbenějších modelů je exkluzivní vchodová stříška Guttavordach BS Timber-Line, která jedinečným způsobem kombinuje kov, dřevo a sklo. Na všechny vchodové stříšky Guttavordach je poskytována prodloužená záruka pět let.