Co podle známého bylinkáře Valdemara Grešíka Češi milují na talíři? Příprava koření je vždy osobní výzva

Až do počátku 20. století se mělo za to, že kolébkou grilování byl starověký Řím. Dle nejnovějších archeologických výzkumů ovšem vyplynulo, že první zmínky o grilování pocházejí ze 3. tisíciletí před naším letopočtem. Staří Sumerové již znali úpravu masa, které by se dalo přirovnat k dnešnímu grilování.