Chcete podlahu, která hodně vydrží? Vsaďte na rigidní SPC vinyl. Nové dekory navíc nerozeznáte od dřeva

Vybíráte podlahu do bytu? Před časem byste řešili každou místnost zvlášť. Do koupelny dlažbu, do kuchyně lino, v dalších místnostech laminát nebo koberec. Dnes však trendy velí jinak. Do popředí se dostávají snadno udržovatelné materiály s dlouhou životností, jako jsou rigidní vinylové SPC podlahy a nyní i s dekory s realistickým dřevěným reliéfem.

Foto: Vpodlahy.cz Podlahy s označením rigidní vinyl SPC spojují to nejlepší z vinylových podlah, laminátových podlah a kamenné dlažby

Článek Podlahy s označením rigidní vinyl SPC spojují to nejlepší z vinylových podlah, laminátových podlah a kamenné dlažby. Slovo rigidní značí pevnost a odolnost, zkratka SPC pak znamená, že má podlaha minerální jádro. Díky tomu jsou lamely tvarově stálé i při vystavení teplotním změnám nebo vlhkosti. Systém click pak zajišťuje rychlou a snadnou pokládku. To potvrzuje i známý kutil Pepa Libický. Sám už otestoval mnoho podlah, a tak jsme ho oslovili s otázkou, jak si z celé kategorie vybrat. Za Experto Click ručí expert i garance od výrobce Za favorita by Pepa Libický označil rigidní vinyl Experto Click SPC 50 od firmy V-PODLAHY. Nad ostatními totiž vyniká svou voděodolností i odolností proti poškrábání. Výrobce na ni navíc poskytuje v bytových prostorách garanci 30 let. Experto Click SPC 50 je spolehlivé dlouhodobé řešení do každé domácnosti. Díky celkové tloušťce 6 mm a silné nášlapné vrstvě 0,5 mm vydrží podlaha opravdu hodně. Třeba i přejíždění kolečkovou židlí, přesouvání nábytku nebo drápky domácích mazlíčků. Pepa Libický Foto: Vpodlahy.cz Profesionální český kutil Pepa Libický odolnost rigidní vinylové podlahy testoval a jeho doporučení bylo jednoznačné! Dalším aspektem při výběru podlahy může být i její schopnost vyrovnat drobné nerovnosti a zamezit pronikání vlhkosti z podkladové vrstvy. Tyto požadavky vyřeší i Experto Click SPC 50 díky integrované podložce IXPE, která navíc urychlí a zjednoduší její pokládku. Hodí se prakticky kamkoliv Pokud si říkáte, že podlahu s takovými vlastnostmi chcete mít v každé místnosti, má pro vás Pepa Libický dobrou zprávu. Rigidní vinylová podlaha Experto Click není citlivá na vodu, takže ji můžete položit kdekoliv v bytě, a to i v koupelně. Vyhnul bych se jen sprchovému koutu. Nejen v koupelně potom oceníte, že je tento vinyl vhodný pro podlahové vytápění. Pepa Libický Zmíněné vlastnosti dělají z podlahy Experto Click SPC 50 ideální volbu nejen do bytu, ale i do jiných prostor, jako jsou kanceláře nebo obchodní prostory. Ať už se rozhodnete pro jakékoliv umístění, díky systému click zvládnete podlahu i bez předchozích zkušeností položit sami. Foto: Vpodlahy.cz Dlažba Experto Click SPC 50 plus snadno sladíte s moderním interiérem Nové dekory nerozeznáte od přírodních materiálů U podlahy coby součásti interiéru nelze opomenout ani její estetickou funkci. Nutno říct, že i v tomto ohledu se rigidní vinylové podlahy drží na špici. Spojily totiž rostoucí oblibu přírodního dřeva s požadavkem na snadnou údržbu. Jak? S pomocí inovativní technologie. Nová povrchová úprava EIR dokáže na vinylové podlaze vytvořit autentický dřevěný reliéf, na kterém vyniknou všechny suky a letokruhy. A to nejen na pohled, ale i na dotek. Pokud i vy toužíte po luxusním dřevěném interiéru, nemusíte se vzdávat vidiny voděodolné podlahy. Právě naopak. Firma V-PODLAHY zareagovala na aktuální trend a jako novinku roku 2023 představila rozšiřující řadu Experto Click SPC 50 plus s dekory nerozeznatelnými od skutečného dubového dřeva. Foto: Vpodlahy.cz Detail podlahy Dub Malaga Větší lamely a dlaždice pro moderní vzhled Kromě přírodních dekorů vládnou mezi podlahami i velké rozměry lamel. Nové technologie totiž výrobcům umožňují nabízet stále větší formáty. Jaké výhody přináší tento vývoj na trhu, komentuje Pepa Libický: „U podlah velkorysých formátů jde pokládka ještě rychleji od ruky a výsledek působí o to víc dojmem autentické dřevěné podlahy.“ Příkladem je opět rozšiřující řada Experto Click SPC 50 plus, která nabízí lamely o délce více než 1,5 metru. Svými rozměry se tak blíží trendy dřevěným fošnám. Obliba velkých formátů se však nezastavila u dřevěných dekorů. Do moderních koupelen, chodeb či jídelen se nyní stále častěji pokládají velkoformátové dlaždice s dekory betonu – i ty nabízí společnost V-PODLAHY. Foto: Vpodlahy.cz Dlažba Prato vypadá efektně v kuchyni i koupelně Snadno seženete, snadno doladíte I ta nejluxusnější podlaha utrpí na kráse, pokud není v interiéru řádně ukončena u stěny. Za tímto účelem nabízí výrobci podlahové lišty, jejichž pořizovací cena pro celý byt se však může vyšplhat řádově na tisíce korun. TIP: Pokud se rozhodnete pro Experto Click SPC, originální lišty ve zvoleném dekoru získáte k nákupu za pouhou jednu korunu. Kompletní nabídku dekorů najdete v síti prodejen V-PODLAHY a V-Point. Případně můžete rovnou objednávat na e-shopu. A protože se stále jedná o novinku, dřevěné či betonové dekory Experto Click SPC 50 plus seženete za příznivé zaváděcí ceny. Foto: Vpodlahy.cz +1

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Novinky.cz.