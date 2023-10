Odvezou je na letní tábor a rodiče už je nikdy nevidí. Jak Rusové unášejí děti z Ukrajiny

Co s dětmi, které nechtějí domů?

Ukrajinská vláda oficiálně eviduje 19 tisíc odvedených dětí, které zmizely v Rusku nebo na Krymu. Skutečné číslo je ale podle Jerochinové mnohem vyšší. „Ruská dětská ombudsmanka Marija Lvova-Bělova uvedla, že v Rusku zaregistrovali 744 tisíc dětí. Takže když mluvíme o cifrách, nikdo neznáme přesné číslo. My vždycky zdůrazňujeme, že musíme brát v potaz situaci už od roku 2014, protože to je rok, kdy Rusové začali unášet děti z Ukrajiny,“ upozorňuje.

„Víte, když se podíváte na místo, kde se tyto kempy konají, ono to opravdu vypadá jako tábor. Je to letní kemp někde na Krymu. Ale musíme myslet na to, jak Rusové tyto kempy využívají. Děti mají program. Ráno vstanou, před snídaní zpívají ruskou hymnu, pak mají různé aktivity. Lekce ruštiny, musí se učit jazyk, literaturu, historii. Pak je večeře. Potom mají další aktivity, klidně i diskotéky, filmy…“