Ty mudlovská šmejdko. Tohle je hlas kouzelnického padoucha Draca Malfoye

V seznamu postav, které Radek Škvor nadaboval, najdeme mnoho zlých padouchů nebo podivínů. Podle něj si k němu tyto postavy našly cestu samy. „Když jsou konkurzy, tak zásadně vyhrávám a dostávám ty záporáky, ale baví mě to, dělám je rád,“ směje se.

Mezi jednoho z nejvýznamnějších záporáků v jeho dabingové historii patří postava kouzelníka Draca Malfoye, která v průběhu času stárla spolu se Škvorem. „Je to srdečnější záležitost,“ říká herec s tím, že ho tato postava provází celý život. Nejznámější hlášky tohoto ničemného kouzelníka zazní i v dnešním díle.

Dabovat začal Škvor v době, kdy ještě pořádně neuměl ani číst a víc než nahrávací studio ho zajímal fotbalový míč. „Bylo mi necelých šest let, když jsem byl poprvé ve studiu.“

Mezi podivíny, kterým Škvor propůjčil svůj hlas, patří také postava Hádankáře z komiksů o Batmanovi. „To bylo šílený, protože on nosil masku, takže jsem ho musel dabovat v masce. Natáčelo se to na tři mikrofony, aby to bylo autentické,“ vysvětluje dabér s tím, že masku musel mít na hlavě přilepenou lepicí páskou a daboval s ní i dvě hodiny v kuse.