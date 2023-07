Růžová horečka zaplavila i Česko. Oněměla jsem úžasem, říká český hlas Barbie

Jolana Haan Smyčková už herečce Margot Robbie v minulosti svůj hlas propůjčila. Podle jejích slov se na dabing Barbie těšila a měla od něj, právě díky její historii s herečkou, velká očekávání. Naopak Filip Jančík už od filmů obvykle žádná očekávání nemívá. Už v průběhu dabingu je ale film bavil. Oba mají radost pokaždé, když můžou dabovat pro kina. Je to jiný zážitek než dabování filmů pro DVD distribuci.

V rozhovoru se dostali také na to, že film Barbie způsobil ve světě růžovou horečku. Propagace filmu je výrazná – obchody s rychlou módou prodávají růžové oblečení a na růžovou jsou v některých zemích natřeny i dopravní prostředky. Na každém promítání je také plné kino lidí oblečených do růžových odstínů. A to i v Česku.