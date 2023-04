Je hlasem známého fastfoodu i automobilky, zakázky už si ale pečlivě vybírá

Hajlich ale zdůrazňuje, jak důležité pro něj bylo naučit se říkat na některé nabídky ne. V tom mu pomáhá i to, že zvýšil svou cenu. „Ti, co na to mají, tak si to zaplatí a já to velmi rád natočím. Ti, co na to nemají, těm doporučím třeba někoho jiného,“ přiznává dabér v podcastu.