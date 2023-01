Hlavy tady sekají výjimečně, říká Češka žijící v Saúdské Arábii

Co v zemi navštívit? (45:05)

Jak je to dnes s popravami a fyzickými tresty? (34:33)

Na co vše dříve dohlížela náboženská policie? (8:13)

Jak se Češka dostane zrovna do Saúdské Arábie? (0:44)

Kobulejová se do Saúdské Arábie dostala coby letuška místních aerolinek. Teprve ve chvíli, kdy ji na pozici přijaly, si uvědomila, v jaké zemi bude mít vlastně základnu. „Nebudu vám lhát, prožila jsem kulturní šok a pociťovala nejistotu. Být jediná Češka a mít kolem sebe samé zahalené postavy ve mně nevzbuzovalo komfortní pocity,“ uvedla Kobulejová v podcastu s tím, že první pocity po příjezdu byly spíše negativní.

Obavy pramenily zejména z toho, že netušila, co má od života v Saúdské Arábii očekávat. Pomalu si však začala zvykat a po dvou letech cítila, že se začíná proměňovat celá země.

„Dnes je to v mých očích o takových 70 až 80 procent uvolněnější, než když jsem poprvé přijela. V tu dobu tam ještě panovala náboženská policie, která tedy funguje dodnes, ale počty jejích příslušníku se natolik zmenšily, že už v podstatě nemá žádné pravomoci,“ vysvětlila Kobulejová.

Náboženská policie v minulosti dohlížela na mravnost a dodržování práva šaría. Ženy tak například nesměly být nalíčené, což platilo i pro cizinky. Nemyslitelné také bylo, aby spolu chodily po ulici nesezdané páry. „I já jsem musela nosit černou abáju, to je takový volný nepropustný oděv,“ přibližuje.

Dnes se chce arabské království posouvat vpřed. V posledních letech se tak hodně mluví a píše o ambiciózních projektech, které tam plánují. Jde mimo jiné o futuristická města nebo lyžařské středisko v horách, kde je ovšem přirozený sníh velkou vzácností. „Saúdové jsou snílci. Mají obrovské zdroje financí, a tak se snaží status Saúdské Arábie vyzdvihnout co nejrychleji a trochu se vyrovnat Dubaji. Je to trochu i v jejich povaze, nejraději by vše měli hned,“ míní dnes již bývalá letuška.