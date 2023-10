Psycholog Ptáček: Násilí je virus, který se přenáší

U dětí může být velmi obtížné rozklíčovat domácí násilí, neboť škála symptomů je velice pestrá. Nejčastěji v tomto ohledu fungují učitelé, kteří přicházejí s dětmi do styku prakticky denně. „Učitel by si měl všímat změn v chování dítěte. Učitelé jsou nejlepším sítem problematického chování. Někdy právě oni znají děti lépe než jejich vlastní rodiče,“ míní Ptáček.

Další část rozhovoru se věnuje tématu fyzických trestů, které by se mělo objevit i v novele občanského zákoníku. „Jedná se o vyjádření hodnoty, což si myslím, že je důležité – napsat do zákona, že děti se nebijí. Obrovské procento lidí v České republice stále fyzické tresty schvaluje nebo realizuje. Fyzické tresty do výchovy nepatří ze dvou důvodů – nemají žádoucí účinek a jsou potenciálně velmi škodlivé i v případě malého plácnutí.“

Lidé, kteří zažili trauma by neměli zůstávat sami a měli by o svém trápení mluvit. V případě, že se rozhodnou vyhledat pomoc psychologa, vždy by si měli ověřit jeho odbornost. „Trauma vede lidi do samoty, často je spojeno s pocity viny a zahanbením. Důležité je najít někoho, komu věřím a komu to mohu sdělit, protože sdělená bolest je poloviční bolest,“ radí na závěr profesor psychologie Radek Ptáček.