Dětská terapeutka Wünschová: Domácí násilí se dětí týká, i když spí vedle v pokojíčku

Wünschová posledních 23 let pracuje s dětmi, které jsou zasaženy domácím násilím. Sama přiznává, že v praxi je podobných odborníků nedostatek. „Studium psychologie je sice prestižní obor, ale když se bavíme se studenty, kteří k nám chodí na praxi, tak slýcháváme, že je univerzita dostatečně nepřipraví. Navíc když děláte v soukromém sektoru, tak můžete mít mnohem vyšší plat,“ vyjmenovává důvody Wünschová.

V podcastu Wünschová zdůrazňuje, že domácí násilí se dětí dotýká, i když nejsou přímými účastníky: „Děje se to i v okamžiku, kdy jsou rodiče přesvědčeni, že u toho děti nejsou. Že třeba spí ve svém pokojíčku… Násilí je takový fenomén, který zasahuje celou rodinu a vyplatí se řešit jako celek.“

„Důležité je si uvědomit, že to, v čem dotyčný žije, je násilí a existuje pomoc. První signál je, že se doma necítím bezpečně, že se domů netěším, děti si domů nezvou kamarády a podobně. Iluze, že udržíme rodinu za každou cenu, nemusí být vždy úplně funkční vzorec. Existuje cesta ven,“ podotýká Wünschová s tím, že prvním krokem by měla být odvaha o situaci mluvit. Třeba na specializovaných linkách, kde lidem poradí, co vlastně dělat.