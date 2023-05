Z Brna do Oregonu se dvěma malými dětmi? Jde to snáz, než to zní

Muž dostal pracovní nabídku v USA, a tak se celá rodina sbalila a přestěhovala do amerického Oregonu. Nyní už tak druhým rokem žijí se dvěma malými dětmi za oceánem a nemohou si to vynachválit. O cestě za rodinným dobrodružstvím a o velkém kroku do neznáma vypráví v novém díle podcastu Po mateřských stopách Kamila Štěpánková.